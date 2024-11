Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Aufmerksame Zeugen melden Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Geschädigte!

Holzminden (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei Holzminden am Freitag (15.11.2024), gegen 15.45 Uhr, einen verdächtigen blauen Pkw, der auf der B64 in Richtung Negenborn fuhr und dabei unter anderem mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein soll. Die eingesetzten Beamten stellten den Pkw kurz vor der Kreuzung Höhe Lobach fest und konnten den 53-jährigen Fahrzeugführer stoppen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von über 1,7 Promille gemessen. Nach Angaben der Zeugen mussten andere Fahrzeugführerinnen und - führer mit ihren Pkw ausweichen, um Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße zu vermeiden. Glücklicherweise ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Der mitgeführte Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bis auf Weiteres darf er keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Weitere Zeugen oder Geschädigte, die möglicherweise dem blauen Mazda ausweichen mussten, werden gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 oder per Mail an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de in Verbindung zu setzen.

