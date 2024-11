Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 58-jähriger Mann aus Wolfenbüttel verstirbt nach Verkehrsunfall

Eschershausen-Stadtoldendorf (ots)

Bereits am Freitag (08.11.2024) kam es auf der L538 zwischen den Ortschaften Arholzen und Lobach im Landkreis Holzminden, gegen 13:45 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Wolfenbüttel die L538 aus Arholzen kommend in Richtung Lobach. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke mit einem PKW der Marke Hyundai in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit dem PKW der Marke VW einer 33-jährigen Frau aus Holzminden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß massiv beschädigt. Die Hyundai geriet im vorderen Bereich in Brand, konnte jedoch zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Mann aus Wolfenbüttel wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 62-Jährige verstarb jedoch in der Nacht auf Donnerstag (14.11.2024) aufgrund seiner schweren Verletzungen. Die 33-jährige Frau aus Holzminden wurde ebenfalls schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sie konnte das Krankhaus inzwischen wieder verlassen. Die L538 war während der Sachverhaltsaufnahme voll gesperrt.

