Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Diebstähle aus unverschlossenem PKW in Bevern - Mann zu Geldstrafe verurteilt

Bevern (ots)

Am Montag (11.11.2024) wurde der Polizei Holzminden gegen 7:30 Uhr eine männliche Person gemeldet, die sich in einem Einkaufsmarkt in Bevern verdächtig verhalte und bereits mehrere Gegenstände versteckt und in Taschen verstaut habe. Da sich Polizisten in unmittelbarer Nähe befanden, konnte der Mann noch im Markt angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm handelte es sich um einen 56 Jahre alten Mann aus Rumänien. Im Rahmen der Durchsuchung konnte in seinen persönlichen Sachen unter anderem ein Fahrzeugschein eines 79-jährigen Mannes und die Geldbörse einer 30-jährigen Frau, beide aus Bevern, aufgefunden werden. Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass die Gegenstände aus unverschlossenen Autos, vermutlich über Nacht, entwendet wurden. Beide Taten blieben bei den Geschädigten unbemerkt und waren erst nach der Kontaktaufnahme durch die Polizei aufgefallen. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein sogenanntes "beschleunigtes Verfahren" angestrebt. Hierzu blieb der Mann bei der Polizei Holzminden in Gewahrsam und wurde bereits am Dienstag (12.11.2024) einem Richter in Hildesheim vorgeführt. Im Rahmen der Verhandlung wurde der Mann für den Ladendiebstahl und die beiden Diebstähle aus den unverschlossenen PKW für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang alle Bürgerinnen und Bürger darauf hin, keine Wertsachen oder Bargeld in ihren Fahrzeugen sichtbar zurückzulassen, die Fenster zu schließen und das Fahrzeug immer ordnungsgemäß zu verschließen.

