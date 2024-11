Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Diebesgut aus Einbruch in Ottenstein wird durch Ermittler in Bad Münder aufgefunden

Am Montag (11.11.2024) kam es zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in der Kantor-Rose-Straße in Ottenstein zu einem Einbruch in zwei Lagerschuppen. Zunächst unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Schuppen ein und entwendeten dabei hochwertiges Elektrowerkzeug im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Einsatzkräfte erlangten vor Ort Hinweise, dass sich das Diebesgut möglicherweise im Bereich Bad Münder befinde. Eine umgehende Zusammenarbeit der Polizei Bodenwerder und der Polizei Bad Münder führte zeitnah zu zwei möglichen Verdächtigen. Über die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurden daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt drei Wohnungen, die von den beiden Tatverdächtigen genutzt werden, erwirkt.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungsmaßnahmen konnte Diebesgut aus dem zuvor geschilderten Einbruch in Ottenstein aufgefunden und sichergestellt werden.

In Bad Münder wurde der Polizei unterdessen ein Einbruch in ein Restaurant in der Süntelstraße angezeigt, bei dem durch den oder die bislang unbekannten Täter auch ein Pkw entwendet worden ist. Neben dem entwendeten Pkw ist weiteres Diebesgut derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Einbruch soll sich zwischen Sonntag (10.11.2024) gegen 21:40 Uhr und Montag (11.11.2024) gegen 08:20 Uhr ereignet haben. Durch Polizisten konnte der gestohlene Pkw im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet von Bad Münder aufgefunden werden. In diesem wurden Teile des Diebesgutes gefunden, die für die Tatbegehung in Ottenstein sprechen.

Die Frage, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen die beiden Tatverdächtigen (beide männlich, 26 Jahre und 42 Jahre alt) aus dem Einbruch in Ottenstein wird wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Zeugen die Angaben zu dem Einbruch in Bad Münder machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

