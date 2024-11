Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall

Holzminden (ots)

Am Mittwoch (06.11.2024) kam es zwischen 11.15 und 12.06 Uhr in der Kopernikusstraße in Holzminden, Parkplatz des Aldi-Marktes, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein abgestellter, dunkler Renault-Kastenwagen am Heck beschädigt. Der bzw. die Unfallverursacher/in entfernte sich vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Personen die Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer/in oder dem verursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Bodenwerder unter Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

