Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei Bodenwerder sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bodenwerder (ots)

Am Freitag (08.11.2024) kam es zwischen 10.05 Uhr und 11.45 Uhr "Im Hagen" in Bodenwerder auf dem Parkplatz in Höhe der Stadtbücherei zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein dort abgestellter, brauner Mazda durch eine unbekannte Person am Heck beschädigt. Der bzw. die Unfallverursacher/in entfernte sich vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Personen die Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer/in oder dem verursachenden Fahrzeug machen können werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell