POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden: Ladendiebstahl zahlt sich nicht aus - die Strafe folgt auf den Fuß

Stadtoldendorf (ots)

Am Dienstag (19.11.24), gegen 12:00 Uhr alarmierten Verantwortliche eines Drogeriemarktes in Stadtoldendorf die örtliche Polizeidienststelle wegen eines Ladendiebstahls. Während ein Täter dort noch am Verlassen des Marktes gehindert werden konnte, entfernte sich der andere Mann in Richtung Innenstadt.

Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei Stadtoldendorf auch diese Person ausfindig machen, beide Personen georgischer Nationalität wurden festgenommen.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde ein in der Nähe abgestellter Pkw ermittelt, der von den Georgiern genutzt und als Versteck eines Teils des Diebesgutes verwendet wurde.

Letztendlich konnte so das gesamte Diebesgut (Drogerieartikel im Gesamtwert von ca. 420 Euro) mit dem Ziel der Rückgabe an die Drogeriefiliale gesichert werden.

Die beiden Beschuldigten im Alter von 31 und 41 Jahren wurden am Mittwoch (20.11.24) aus den Gewahrsamszellen der Polizei Holzminden bei den Justizbehörden in Hildesheim vorgeführt und zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

