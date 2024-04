Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht | 19-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 2. April, an der Odenkirchener Straße / Scharmannstraße in Heyden sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand lief ein 19-jähriger Fußgänger gegen 16.10 Uhr die Limitenstraße in Richtung Odenkirchener Straße entlang. Dort angekommen, wollte er die Straße in Richtung Scharmannstraße überqueren. Die Fußgängerampel zeigte Grün und er lief los. In dem Moment fuhr ein Autofahrer aus Rheydt kommend die Odenkirchener Straße in Richtung Odenkirchen entlang und es kam zum Zusammenstoß mit dem 19-Jährigen. Nach Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Autofahrer Rot. Der Unbekannte entfernte sich anschließend ohne anzuhalten in Richtung Keplerstraße.

Der 19-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Auto und dem Fahrer verlief nicht erfolgreich.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein größeres schwarzes Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizei bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell