Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrerin erfasst 13-jährigen Radfahrer

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Holt an der Kreuzung Aachener Straße / Am Finkenschlag hat am Montag, 1. April, um 14.35 Uhr eine 71-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen einen 13-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad erfasst. Er erlitt leichte Verletzungen.

Laut eigenen Angaben hatte die 71-Jährige von der Straße Am Finkenschlag nach rechts in die Aachener Straße abbiegen wollen. Zu spät nahm sie dabei den aus ihrer Sicht von rechts kommenden Radfahrer wahr, der die Fahrbahn überquerte. Sie stieß beim Anfahren mit ihrem Fahrzeug gegen den Jungen. Dieser stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstanden zudem Schäden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell