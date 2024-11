Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei Fußgänger von Autos angefahren - Auto stößt frontal mit 51-Jährigem zusammen

Hameln (ots)

Am Dienstag (19.11.2024) wurde in der Scharnhorststraße Ecke 164er Ring in Hameln ein Mann von einem Auto angefahren und verletzt. Der 65-Jährige hatte gegen 06:00 Uhr die Fahrbahn in der Scharnhorststraße überquert. Eine 40-jährige Frau näherte sich mit ihrem Pkw VW und bog nach links auf den 164er Ring ab. Dabei übersah sie den Fußgänger. Sie stieß mit diesem zusammen, wodurch dieser zu Fall kam und verletzt wurde. Zur Untersuchung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger, der ebenfalls am Dienstag gegen 17:30 Uhr den Hastenbecker Weg an einem Fußgängerüberweg in Höhe einer dortigen Tankstelle querte. Ein 39-Jähriger näherte sich in seinem Pkw Skoda dem Überweg aus Richtung Afferde und übersah den Fußgänger, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befand. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, woraufhin der 51-Jährige erfasst wurde und sehr schwer verletzt zum Liegen kam. Umstehende Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten den Notruf.

In dem Fahrzeug befanden sich noch ein 20-Jähriger und eine 15-Jährige. Der Fahrer erlitt einen Schock. Das Mädchen wurde leicht verletzt.

Der Hastenbecker Weg wurde für ca. 45 Minuten voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei erklärt: Insbesondere in der dunklen Jahreszeit sind Fußgänger teilweise schwer erkennbar. Die Sicht kann zusätzlich durch blendende Lichter, Regen oder Schneeschauer beeinträchtig sein. Um sich selbst als Fußgänger und vor allem auch Kinder zu schützen, ist es sinnvoll sich sichtbar zu machen. Dies geht zum Beispiel durch

- helle Kleidung - Bekleidung mit reflektierendem Material - Accessoires mit reflektierendem Material, wie zum Beispiel Schnapparmbänder - zudem ist es sinnvoll auch mitgeführte Sachen wie zum Beispiel Rollstühle, Kinderwagen oder Tiere mit reflektierenden Artikeln auszustatten

