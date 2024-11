Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bottrop

Am Freitag den 23.11.2024 ist es gegen 22:45 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Prosperstraße in Bottrop gekommen.

Durch einen Bewohner des Gebäudes wurde ein Brand im Keller des Gebäudes gemeldet. Auch der Treppenraum des Gebäudes war verraucht. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Brand im Keller des Gebäudes bekämpft und der Treppenraum kontrolliert. Alle Wohnungen des Gebäudes wurden durch die Feuerwehr begangen und kontrolliert. Durch einen Hochleistungslüfter wurde der Rauch aus dem Gebäude gedrückt. Mehrere Personen haben das Gebäude durch den verrauchten Treppenraum verlassen und dabei Rauch eingeatmet. Diese wurden durch die Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Da der Rettungsdienst der Feuerwehr Bottrop für die Einsatzstelle nicht ausreichte, wurden Rettungskräfte aus den umliegenden Städten (Oberhausen und Gladbeck) zur Einsatzstelle unter dem Stichwort ManV (Massenanfall von Verletzten) angefordert. Der Leitende Notarzt der Stadt Bottrop hat den Bereich der medizinischen Rettung unterstützt. 10 Personen; davon 6 Kinder; wurden in die Bottroper Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Prosperstraße komplett gesperrt. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Eigen sichergestellt. Nachdem der ca. zweistündige Einsatz beendet war, konnten die Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell