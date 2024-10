Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Zwei verletzte Personen nach Trocknerbrand

Bottrop

Gegen 04:45 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Fuhlenbrock alarmiert. Bewohner des Hauses hatten der Leitstelle der Feuerwehr bereits berichtet, dass ein Wäschetrockner in Brand geraten sei. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Keller stark verraucht war. Der Treppenraum war ebenfalls verraucht. Sofort wurde ein Trupp zur Brandbekämpfung im Keller eingesetzt. Ein weiterer Trupp kontrollierte den Treppenraum auf Personen. Parallel wurde der Treppenraum mit einem Belüftungsgerät der Feuerwehr entraucht. Teilweise war Brandrauch auch schon in Wohnungen eingedrungen. Hier hatten mehrere Rauchwarnmelder ausgelöst. Nur in einer Wohnung befand sich noch eine Person. Diese wurde mittels Brandfluchthaube durch die vorgegangenen Trupps in Freie geführt. Zwei Bewohner, 57 und 73 Jahre alt, des betroffenen Hauses hatten vor Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche unternommen und dabei Rauchgase eingeatmet. Beide Personen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung mit dem Rettungswagen in ein Bottroper Krankenhaus transportiert. Alle Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlenbrock konnten den Einsatzstelle um 06:45 Uhr verlassen.(Li)

