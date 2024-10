Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Bewohnerin nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Bottrop (ots)

Am Sonntagvormittag bemerkten Nachbarn gegen 10:55 Uhr verschmorte Rollladen an einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Hauses am Windmühlenweg und setzten umgehend einen Notruf ab. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle war unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz über eine Leiter durch ein Fenster in die Wohnung vor, ein weiterer Trupp verschaffte sich Zugang über die Haustür. Die vorgehenden Trupps stellten fest, dass es in der Küche zu einem Brand gekommen war. Das Feuer war vermutlich aufgrund fehlender Frischluftzufuhr bereits erloschen, allerdings hatte sich der Brandruß über die gesamte Wohnung ausgebreitet. Die Bewohnerin wurde leblos im Wohnzimmer aufgefunden, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Wohnung wurde belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 35 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt im Einsatz. Um 11:47 Uhr verließen die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle.

