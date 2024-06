POL-EU: Kind muss Kleinkraftrad ausweichen

Euskirchen (ots) - Am Freitag (14. Juni) fiel Polizeibeamten gegen 17:20 Uhr während der Streife ein Pkw ohne Kennzeichen auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen auf. An dem Pkw fehlten beide Kennzeichen. Daraufhin wurde der Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Dem Pkw-Fahrer war das Fehlen der Kennzeichen zuvor nicht aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass die Kennzeichen am selben ...

mehr