FW Achern: LKW Fahrer unter Fahrerhaus eingeklemmt - Verkehrsunfall in Acherner Innenstadt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern am späten Mittwochabend um 23:46 Uhr in die Rosenstraße in Achern alarmiert. Dort kam ein Klein-LKW beim Befahren der Fahrbahn von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und kippte im Anschluss auf die Seite. Der Fahrer des LKWs wurde darauf hin unter der Fahrerkabine schwer verletzt eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern konnten die Fahrerkabine in Abstimmung mit dem Notarzt mittels hydraulischem Rettungsgerät anheben und den Fahrer aus seiner misslichen Lage befreien. Durch die Kollision des LKWs mit dem Baum drohte dieser auf den angrenzenden Parkplatz umzustürzen. Um eine Gefahr für Fußgänger zu vermeiden, wurde der Baum durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mittels einer Säge entfernt. Im Einsatz waren für eine Stunde insgesamt vier Fahrzeuge und 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern.

