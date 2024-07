Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: mehrere Fahrzeuge in Brand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache gerieten gleich mehrere Fahrzeuge in der Nacht zum Sonntag (07.07.2024) im Uracher Weg in Remseck am Neckar-Aldingen in Brand. Anwohner bemerkten gegen 04:40 Uhr das Feuer in der Einfahrt ihres Wohnhauses und verständigten die Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen fing zunächst ein Pkw Mini Feuer und geriet in Vollbrand, woraufhin der Brand auf einen daneben geparkte Nissan übergriff. Im Endeffekt waren neben den beiden Pkw auch ein Anhänger, ein Motorroller, ein Fahrrad, mehrere Mülltonnen sowie die Fassade des Wohnhauses von dem Brand betroffen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zur Brandursache dauern an.

