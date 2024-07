Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Überfall auf Wettbüro - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (05.07.2024), kurz nach 22:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Industriestraße. Der Täter betrat die Räumlichkeiten, bedrohte den zu diesem Zeitpunkt alleine anwesenden 40-jährigen Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers und forderte Geld. Nachdem er einen vierstelligen Betrag erbeutet hatte, flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Beschrieben wird der Täter als circa 20 bis 25 Jahre alte männliche Person, hellen Hauttyps, 180cm bis 185cm groß, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke, deren Kapuze der Täter soweit zugezogen hatte, dass das Gesicht bis auf einen kleinen Sehschlitz vollständig verdeckt war. Des Weiteren trug die Person eine dunkle "stonewashed" Jeans und schwarze Schuhe mit einem Emblem. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell