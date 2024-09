Feuerwehr Achern

FW Achern: Neuerliche Unwettereinsätze in Achern und Überlandhilfen bei Pferderettung in Nordrach und Unwettereinsatz in Willstätt

Achern (ots)

Zu einem Tierrettungseinsatz wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern am Donnerstagabend um 22:55 Uhr zur Unterstützung der Feuerwehr Nordrach im Kinzigtal mit der Spezialausrüstung für Pferderettungseinsätze alarmiert. Dort steckte ein Pferd auf einer Wiese mit den Beinen bis zum Bauch im Schlamm fest. Mit der Spezialausrüstung der Feuerwehr Achern konnte das Pferd mit einer landwirtschaftlichen Maschine erfolgreich und ohne größere Verletzungen aus dem Schlamm gezogen werden. Im Einsatz waren bis 1:30 Uhr insgesamt zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Achern.

Um 23:18 Uhr forderte die Feuerwehr Willstätt eine größere Menge an Sandsäcken zur Bewältigung eines Unwettereinsatzes vor Ort an. Dort kam es bereits am Abend zu einem schweren Unwetter und zur Überflutung mehrerer Häuser und Straßenzüge. Mit dem Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Achern wurden mehrere Gitterboxen gefüllter Sandsäcke den Einsatzkräften vor Ort zur Verfügung gestellt. Ein Fahrzeug und zwei Mann waren eine Stunde im Einsatz.

Um 23:33 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Abteilung Önsbach zu einem Unwettereinsatz an den Pulverberg alarmiert. Dort drohten die durch das Unwetter entstandenen Wassermassen in einen Lichtschacht bzw. den Keller eines Wohngebäudes einzudringen. Mit einer Tauchpumpe konnte das Wasser abgepumpt und eine Ausbreitung in das Objekt verhindert werden. Ein Fahrzeug und acht Mann waren eine Stunde im Einsatz.

Um 2:21 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern zu einem Discounter in die Fautenbacher Straße alarmiert. Auf dem Dach des Objektes nicht abfließendes Regenwasser hatte sich bereits ins as Objekt vorgearbeitet und Teile der Decke zum Einbrechen gebracht. Nachdem alle Dachabläufe erfolgreich vom Schmutz befreit waren, konnte das Wasser wieder alleine abfließen und größerer Schaden verhindert werden. Ein Fahrzeug und acht Mann, der Feuerwehr Achern waren auch hier für eine Stunde im Einsatz.

