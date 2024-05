Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte drangen in der Zeit zwischen dem 03. Mai, 14.00 Uhr und heute Morgen, 07.00 Uhr gewaltsam in die Büroräume eines Notariates in der Lindenallee ein. In der weiteren Folge wurde Bargeld entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäudeinnere entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0115975/2024) entgegen. (jd)

