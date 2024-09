Feuerwehr Achern

FW Achern: Unwetter zieht über die nördliche Ortenau - Mehrere vollgelaufene Keller in der Kernstadt und den Ortsteilen

Achern (ots)

Ein schweres Unwetter zog in der Nacht auf Montag vom Schwarzwald her über die nördliche Ortenau. Zwischen 1:32 Uhr und 6:00 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern zu insgesamt 19 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Der Starkregen sorgte bei den meisten Einsätzen zu voll gelaufenen Kellern und Tiefgaragen. Neben einem durch den Starkregen herausgedrückten Gullydeckel kam es in der Kernstadt durch Wassereintritt in einen Elektroverteiler zu einer leichten Rauchentwicklung und zum Stromausfall in einem Gebäude.

Schwerpunkt der Einsätze waren hierbei die Ortsteile Fautenbach und Önsbach sowie Teile der Kernstadt.

Einsatzschwerpunkt in der Kernstadt war im Bereich der Jahnstraße. Dort kam es zum Wassereintritt in eine Seniorenresidenz, einem voll gelaufenen Keller sowie einer vollgelaufene Tiefgarage. Mehrere Fahrzeuge der Abteilungen Achern, Gamshurst und Sasbachried waren hier bis kurz vor 6:00 Uhr im Einsatz. Das Wasser konnte in allen Objekten mittels Wassersauger und Tauchpumpen entfernt werden.

In der Hauptstraße in Achern kam es durch den Wassereintritt in eine Elektroverteilung zu einer Rauchentwicklung und einem Stromausfall. Ein Löschzug der Feuerwehr Achern war hier vor Ort und musste jedoch nicht eingreifen. Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden.

Im Neubaugebiet in der Glashüttenstraße in Achern kam es zu zwei vollgelaufene Tiefgaragen. bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Wasser jedoch selbstständig bereits wieder ablaufen und ein Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht mehr erforderlich.

In Fautenbach kam es in der Fliederstraße, der Lindenstraße und der Straße Holzbosch zu mehreren vollgelaufenen Kellern. Fahrzeuge der Abteilungen Fautenbach und Großweier waren hier im Einsatz und konnten das Wasser in den Kellergeschossen entfernen.

Einsatzschwerpunkt im Ortsteil Önsbach war im Bereich der Ahornstraße und der Kieferstraße. Auch hier kam es zu mehreren Einsätzen durch Wassereintritt in Kellergeschosse. Mittels Wassersauger konnten diese auch dort zügig vom Wasser befreit werden. Neben den Fahrzeugen aus Önsbach befanden sich auch die Abteilungen Achern und Wagshurst dort im Einsatz.

Bei allen Einsatzstellen stand das Wasser zwischen 5 und 30 cm im Keller. Im Einsatz waren bis kurz vor 6:00 Uhr insgesamt 14 Fahrzeuge und etwa 80 Einsatzkräfte der Abteilungen Achern, Fautenbach, Gamshurst, Großweier, Önsbach, Sasbachried und Wagshurst.

Original-Content von: Feuerwehr Achern, übermittelt durch news aktuell