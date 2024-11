POL-HOL: Zeugenaufruf zu gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung auf offener Straße

Hameln (ots) - Am Montag (25.11.2024) kam es in der Fahlte in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizisten eine Überraschung erlebten. Gegen 22:50 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Hameln, dass dieser soeben einen Verkehrsunfall beobachtet hat, bei dem ein Auto einen Zaun beschädigte und der Fahrer ...

mehr