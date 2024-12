Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Zahnarztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Salzhemmendorf/Lauenstein (ots)

In der Nacht von Freitag (29.11.2024) auf Samstag (30.11.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam, zwischen 19:00 Uhr und 02:00 Uhr, Zutritt in eine Zahnarztpraxis und eine darüber befindliche Wohnung in der Wilhelm-Henze-Straße in Lauenstein. Nach jetzigen Ermittlungen durchwühlte der Täter anschließend die Geschäfts- und Wohnräume und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei Bad Münder hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 05042 50640 bei der Polizei Bad Münder zu melden.

