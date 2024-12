Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung am PKW durch Mülltonnenwurf

Holzminden (ots)

In der Nacht von Freitag, 29.11.2024, auf Samstag, 30.11.2024, wurde durch einen bisher unbekannten Täter ein Pkw auf einem Parkplatz am Haarmannplatz/Tünneckenhagen beschädigt. Neben dem Fahrzeug wurde eine Mülltonne festgestellt. Anhand der Schäden ist davon auszugehen, dass die Mülltonne über eine Hecke auf den Parkplatz geworfen wurde und auf der Motorhaube des dahinter geparkten Audis landete. Ein Zeuge berichtete, dass er in der Nacht zwischen 00:00 und 02:00 Uhr einen Knall von dem Parkplatz gehört habe. Leider konnten vor Ort keine Hinweise auf den oder die Täter erlangt werden. Die Polizei Holzminden bittet da-her mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05531-9580, per Email an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de oder mittels Online-Wache (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell