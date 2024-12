Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: "Bitte folgen": Fragen an die Polizei - dieses Mal "Wunschsprechstunde" im Radio #polsiwi

Siegen / Siegen-Wittgenstein (ots)

Weihnachten ist bekanntlich die Zeit für Wünsche. Aus diesem Grund gibt es am Mittwoch, den 11. Dezember (10 - 12 Uhr), eine Wunschsprechstunde der Polizei bei Radio Siegen.

Bereits letztes Jahr hatte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein im Dezember eine "Kindersprechstunde" bei Radio Siegen durchgeführt. Kinder konnten damals Wünsche und Fragen an die Polizei richten. Die Sendung kam bei den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern so gut an, dass die Polizei in diesem Jahr dasselbe Angebot an Jung und Alt macht.

Im Rahmen der Bürgersprechstunde "Bitte folgen - hier antwortet die Polizei" können die Menschen ihrer Polizei Fragen stellen oder Anregungen mit auf den Weg geben. Was soll Polizei anders, mehr oder besser machen? Oder gibt es Fragen zu bestimmten Themen, die die Polizei beantworten soll. So findet zum Beispiel zu Themen wie "Sicherheit in der Siegener Innenstadt" oder "Verkehrsüberwachung von Rasern und Posern" regelmäßig auf den Social Media-Kanälen der Polizei ein reger Austausch statt. Auch der Wunsch nach noch mehr Präventionsveranstaltungen werden auf diesem Weg an die Polizei herangetragen.

Die Bürgersprechstunde bietet dieses Mal die Möglichkeit, über genau diese Dinge mit dem Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, dem Leitenden Polizeidirektor Klaus Bunse, zu sprechen. Er steht neben dem Pressesprecher der Polizei, Stefan Pusch, Rede und Antwort. Denn in dieser Sendung haben die Zuhörerinnen und Zuhörer das Sagen und dürfen alle Fragen stellen, die sie schon immer an die Polizei richten wollten.

Wichtig ist den Beiden, dass die Bürgerinnen und Bürger keine Scheu haben, sich an die Polizei zu wenden - und das gilt nicht nur für die Sendung. Bereits im Vorfeld können Fragen oder Wünsche zu der "Wunschsprechstunde" eingereicht werden. Dazu können die bekannten "Social-Media-Kanäle" von Radio Siegen sowie die der Kreispolizeibehörde genutzt werden. Auch per E-Mail kann man sich über oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de oder per Telefon über die Durchwahl der Pressestelle (0271 / 7099 - 1222) an die Polizei wenden.

Während der Sendung besteht ebenfalls die Möglichkeit, den beiden Experten Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich die Beiden auf die Sendung und sind bereits mächtig gespannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell