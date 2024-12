POL-SI: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern - #polsiwi

Hilchenbach (OT Allenbach) (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.12.2024) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Grunder Straße in Hilchenbach-Allenbach ausgerückt. Schon bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 4:15 Uhr stand ein Teil des Erdgeschosses in Vollbrand. Die Feuerwehr startete umgehend mit den Löscharbeiten. Ein 25-jähriger ...

