POL-SI: Wohnung steht in Vollbrand - Zwei Personen durch Rauchgas verletzt - #polsiwi

Freudenberg (ots) - Am Samstagnachmittag (30.11.2024) ist ein 13-Jähriger in Freudenberg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Junge wollte gegen 14 Uhr einen Fußgängerüberweg an der Bahnhofstraße nutzen. Ein PKW-Fahrer, der zur gleichen Zeit auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs war, übersah das Kind und stieß mit dessen ...

mehr