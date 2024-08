Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Hamminkeln (ots)

Am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, kam es auf der Weseler Straße in Höhe der Einmündung Am Mühlenbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 37-jähriger Mann aus Hünxe war zum Unfallzeitpunkt mit seinem Auto auf der Weseler Straße unterwegs und wollte an der Einmündung Weseler Straße / Am Mühlenbach auf die Straße Am Mühlenbach abbiegen.

Ein nachfolgender 60-Jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bremste stark ab. Daraufhin stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen Hamminkelner zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Die Weseler Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme/ Behandlung vollständig gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

