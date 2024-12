Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto prallt gegen Baum

Nümbrecht (ots)

Ein 20-jähriger Nümbrechter war am Montag (16. Dezember) mit seinem Mitsubishi auf der Verbindungsstraße von der L 95 in Richtung Gouvieuxstraße unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er gegen 7:25 Uhr von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum. Er und eine 16-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Mitfahrer, 13 Jahr alt, kam mit leichten Verletzungen davon. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell