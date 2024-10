Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich berauscht und mit entwendetem E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.10.2024, gegen 09:45 Uhr, ist in der Bismarckstraße in Waldshut ein 39jähriger Lenker mutmaßlich berauscht und mit einem entwendeten E-Scooter durch die Polizei kontrolliert worden. Die Überprüfung des 39-Jährigen ergab den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen würde. Eine Blutprobe folgte. Bei der Überprüfung des Elektrorollers stellte sich heraus, dass dieser als gestohlen gemeldet war. Der E-Scooter wurde einbehalten. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen dauern an.

