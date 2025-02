Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Erneuter Zeugenaufruf nach Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts: Ermittler bitten um weitere Hinweise und mögliche Handyaufnahmen

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am 23. Januar 2025 im Bereich des Hafenplatzes (wir berichteten) bitten die Ermittler erneut um Hinweise zu dem Fall. Kurz nach 19.30 Uhr waren an dem Abend etwa 15 bis 20 junge Menschen aufeinander losgegangen, wobei eine der beiden kontrahierenden Gruppen zahlenmäßig weitaus überlegen war. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde unter anderem ein Jugendlicher durch einen Stich in den Oberkörper so schwer verletzt, dass die Staatsanwaltschaft Hanau ein versuchtes Tötungsdelikt annimmt. Gegen drei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren wird bereits ermittelt.

Wie bereits berichtet, entfernten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch mehrere Personen vom Tatort in verschiedenen Richtungen, unter anderem auch in Richtung der Hanauer Innenstadt.

Durch inzwischen ausgewertete Videoaufzeichnungen konnten bereits tatrelevante Handlungen nachvollzogen und dokumentiert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass weitere Videoaufnahmen durch Anwohner oder Dritte gefertigt wurden und fragen daher nochmals gezielt:

- Wer kann weitere Hinweise auf Tatbeteiligte oder vor Ort anwesende Personen geben?

- Wer kann Hinweise zu dem Tatablauf oder den Geschehnissen vor Ort geben?

- Wer kann Hinweise auf die Fluchtrichtung der flüchtenden Personen geben?

- Wer verfügt über Bild- oder Videoaufnahmen zu den beschriebenen Geschehnissen?

Weitere Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Offenbach 08.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell