Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrugsverdacht mit der Masche "Anruf durch falsche Polizeibeamte": 19-jähriger Tatverdächtiger ausfindig gemacht

Kreis Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Unter anderem wegen des Verdachts des Betruges ermitteln die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Kriminalpolizei in Offenbach gegen einen 19 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Offenbach. Dieser soll als mutmaßlicher "Abholer" im Deliktsbereich "Anruf durch falsche Polizeibeamte" im Landkreis Offenbach hohe Summen Bargeld und auch Schmuck erbeutet haben.

Sachverhalt vom 21. Januar 2025: Kriminalpolizei suchte mit Beschreibung nach Abholer und Fluchtfahrzeug

Am 21. Januar 2025 kam es in Dreieich zu einer vollendeten Tat im Deliktsbereich "Betrug durch Anruf falscher Polizeibeamter", bei welcher ein Schaden von rund 55.000 Euro entstand (wir berichteten). Bei der Tat erhielt eine Seniorin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, welcher ihr suggerierte, dass ein Mitarbeiter ihrer Hausbank mit einer Räuberbande zusammenarbeite und sensible Kundendaten an diese weiterleite. Infolge dessen sei ihr Geld bei der Bank angeblich nicht mehr sicher. Die Geschädigte fuhr auf Anweisung des Anrufers zu ihrer Bank, leerte dort den Inhalt ihres Schließfachs und legte das Geld anschließend in einem Stoffbeutel hinter einem Baum ab, wo es abgeholt wurde.

Im Zuge umfassender Ermittlungen, aufgrund des auffälligen Fluchtfahrzeugs und der Auswertung von Videoüberwachungsmitschnitten geriet der 19-Jährige als Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittler. Dieser soll in einem ähnlich gelagerten Fall, der sich vor etwa einem halben Jahr auch in Dreieich ereignete, ebenfalls als Geldabholer fungiert haben. Damals waren Bargeld und Schmuck im sechsstelligen Eurobereich abhandengekommen.

Der 19-Jährige wurde am Freitagnachmittag (31. Januar 2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Der Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach.

Offenbach 05.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell