Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Führungswechsel: Neue "Chefs" im Polizeirevier Offenbach sowie in den Polizeistationen Hanau I und Maintal

Südosthessen (ots)

(lei) Zum Jahresbeginn gab es mehrere Veränderungen auf den Führungsposten von drei Polizeidienststellen im Polizeipräsidium Südosthessen. Das Polizeirevier Offenbach sowie die Polizeistationen Hanau I und Maintal haben seither neue Leiter.

Der Erste Polizeihauptkommissar Wilhelm Schmits steht demnach nun an der Spitze des Polizeireviers Offenbach, der personalstärksten Organisationseinheit innerhalb der Behörde. Zuvor hat der 55-Jährige die Dienstgeschäfte der Polizeistation Hanau I geführt. Er folgt auf Andreas Sattler, der bereits in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Sein Nachfolger in der Station am Hanauer Freiheitsplatz ist Andreas Thiem. Der 50-Jährige - ebenfalls Erster Polizeihauptkommissar - kennt die Station bereits bestens aus seiner dienstlichen Vergangenheit. Dort war er unter anderem als Dienstgruppenleiter und stellvertretender Dienststellenleiter tätig. Zuletzt war er mit dem Amt des Dienststellenleiters in Maintal betraut.

Auf Thiem's Stuhl in Maintal rückt nun Polizeihauptkommissar Markus Splinter. Der 47-Jährige, der zuvor stellvertretender Leiter des Polizeireviers Offenbach war, leitet jetzt die Geschicke der dortigen Polizeistation. Auch er hat umfassende Führungserfahrung, die er in seiner Laufbahn in verschiedenen herausgehobenen Funktionen innerhalb der Polizeidirektion Offenbach sammeln konnte.

Das Polizeipräsidium Südosthessen gratuliert den neuen Dienststellenleitern zu ihren neuen Positionen und wünscht ihnen für ihre Amtsgeschäfte viel Erfolg.

Offenbach 05.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

