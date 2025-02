Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Großangelegte Verkehrskontrolle deckt etliche Verstöße auf - Autobahn 3; Brauner Fiat touchierte Polo und flüchtete; Unbekannte hebelten Geldautomat auf, gingen aber leer aus und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Großangelegte Verkehrskontrolle deckt etliche Verstöße auf - Autobahn 3 / Tank- und Rastanlage Weiskirchen-Nord

(lei) 25 Kontrollkräfte von verschiedenen Behörden haben am Dienstag auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen-Nord an der Autobahn 3 eine stationäre Verkehrskontrolle mit Zielrichtung gewerblicher Güter- und Personenverkehr durchgeführt und dabei etliche Verstöße aufgedeckt.

Die Spezialisten - bestehend aus Einsatzkräften der Polizeidirektion Offenbach und der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen, des Hauptzollamtes Darmstadt sowie des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (kurz: BALM) - haben den Tag verteilt 92 Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen und auch einen Reisebus näher unter die Lupe genommen sowie insgesamt 107 Personen kontrolliert.

Nach Abschluss der Überprüfungen standen folgende Verstöße zu Buche:

- 11 x Verstoß Fahrpersonalgesetz: Hierbei handelte es sich meist um nicht eingehaltene Lenk- und Ruhezeiten.

- 2 x Verstoß Güterkraftverkehrsgesetz: In diesen Fällen hatten die betroffenen Fahrzeugführer die nötigen Lizenzpapiere lediglich in Kopie anstatt im Original dabei.

- 13 x Steuerverstöße: Bei diesen Zuwiderhandlungen stellten die Kontrollkräfte unter anderem fest, dass die Kontrollierten (Personen aus Drittstaaten) die Freigrenze für mitgeführte Zigaretten überschritten hatten und die Mehrmengen nun nachversteuert werden mussten.

- 2 x Ladungssicherung

- 4 x Geschwindigkeitsüberschreitung

- 1 x Gefahrgutverstoß

"Kontrollen wie diese zeigen uns, dass wir weiterhin genau hinschauen müssen. Wer sein Fahrzeug überladen hat oder übermüdet ist, weil er die Lenkzeiten überschritten hat, nimmt billigend in Kauf, dass andere gefährdet oder sogar geschädigt werden. Insbesondere Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, die Ladungssicherung und das Gefahrgutrecht können im schlimmsten Fall zu schweren Unfällen führen", sagt Polizeisprecher Thomas Leipold. Er ergänzt, dass die Polizei daher auch weiterhin mit anderen Behörden zielgerichtete Kontrollen durchführen wird, um solche Verstöße frühzeitig zu erkennen und somit die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

2. Kontrollen auf den Autobahnen und Bundesstraßen im Dienstgebiet - Polizeipräsidium Südosthessen

(cb) Beamte der "Operativen Einheit Bundesautobahn" kontrollierten am Dienstag auf den Autobahnen und Bundesstraßen im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Südosthessen insgesamt 23 Fahrzeuge und 30 Personen. Besonderes Augenmerk bei dieser Kontrolle lag im Bereich der Verkehrsüberwachung. Die kontrollierenden Beamten ahndeten unter anderem 15 Ordnungswidrigkeiten. So war etwa der Fahrer eines schwarzen BMWs bei erlaubten 80 Stundenkilometern mit 147 Kilometern pro Stunde unterwegs. Für die Geschwindigkeitsüberschreitung von 67 Stundenkilometern kommen nun auf den 59 - Jährigen 600 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg zu. Bei einem weiteren kontrollierten Autofahrer bestand der Verdacht, dass dieser ein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Da ein auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen durchgeführter Urintest positiv auf die Substanz THC verlief, musste der 35-Jährige eine Blutprobe abgeben. Auf der Ladefläche eines auf der Bundesstraße 45 bei Hanau angehaltenen Transporters stellten die eingesetzten Beamten zudem mehrere alte Autobatterien sowie eine abmontierte Heizungsanlage fest, weshalb sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen einleiteten. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

3. Brauner Fiat touchierte Polo und flüchtete - Offenbach

(cb) Am Freitag kam es in der Ludwigstraße (20er Hausnummern) zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dieser beschädigte ein brauner Fiat einen am Straßenrand abgestellten schwarzen Polo. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Fiat-Fahrer gegen 19.25 Uhr zu dicht an dem schwarzen Kleinwagen vorbei und touchierte hierbei die Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und hinterließ dem Fahrzeughalter des Polos eine Nachricht. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten diese Zeugin sowie weitere Zeugen unter der Telefonnummer 069 8098-5699 um Hinweise.

4. Nach Versammlungslage in Neu-Isenburg: Mehrere Personen beleidigten und bespuckten 57-jährigen - Neu-Isenburg

(cb) Im Zuge der Versammlungslage am Samstag in Neu-Isenburg (wir berichteten mehrfach) liegt der Polizei nun eine weitere Strafanzeige zur Bearbeitung vor: Demnach befand sich ein 57-Jähriger gemeinsam mit seinem Sohn und weiteren Personen gegen 13.20 Uhr in der Frankfurter Straße auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung, als er nach eigenen Angaben von mehreren Unbekannten angerempelt, beleidigt und bespuckt wurde. Zudem nahmen ihnen die Unbekannten mitgeführte Broschüren ab und zerstörten diese, wodurch ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro entstand. Wegen des geschilderten Vorfalls, welcher der Polizei gestern (04.02.) gemeldet wurde, ermitteln die Beamten nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Unbekannte hebelten Geldautomat auf, gingen aber leer aus - Hainburg

(lei) Nachdem ein Passant am frühen Mittwochmorgen die Polizei über einen aufgebrochenen Geldautomaten in der Siemensstraße in Klein-Krotzenburg informiert hatte, suchen die Beamten der Offenbacher Kripo nun nach Zeugen. Der Mitteiler hatte gegen 3.20 Uhr bemerkt, dass der Automat, der im Bereich einer Spielhalle aufgestellt ist, beschädigt war. Unbekannte hatten ihn in einem noch nicht näher bekannten Zeitraum mit einem Werkzeug aufgehebelt. Obwohl sie ganz offensichtlich nicht an das darin befindliche Bargeld herankamen, verursachten sie Sachschaden, der momentan noch nicht bezifferbar ist. Die Kriminalpolizei, die vor Ort bereits Spuren sicherte, bittet all diejenigen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 05.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

