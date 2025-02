Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Smart-Fahrerin verstorben: Gutachter für Unfallrekonstruktion hinzugezogen

Rodgau / Bundesstraße 45 (ots)

(fg) Nach dem Unfall auf der Bundesstraße 45 am Dienstagvormittag (wir berichteten) verstarb die 28 Jahre alte Fahrerin des Smarts an ihren schweren Verletzungen. Ein Gutachter, der zur Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang klären. Aufgrund dessen ist die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hanau derzeit auch noch gesperrt. Der Lenker des Lastkraftwagens blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold zu melden.

Offenbach 04.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

