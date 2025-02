Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendliche beschädigten Wahlplakat: Zeugensuche!; Verkehrsbeeinträchtigungen wegen Pannen-LKW: Überseecontainer auf Seitenstreifen; Vier Männer erbeuteten Bargeld und mehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Jugendliche beschädigten Wahlplakat: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Wegen Sachbeschädigung ermittelt nun die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen, nachdem zwei Jugendliche am Montagnachmittag ein Wahlplakat in der Gustav-Adolf-Straße (10er Hausnummern) zerrissen hatten. Eine Zeugin hatte die beiden Jugendlichen gegen 16.30 Uhr bei ihrer Tat beobachtet. Einer trug eine beige Jacke, eine Jeanshose und eine Mütze. Sein Begleiter war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und ebenfalls einer Mütze bekleidet. Die beiden flüchteten in Richtung Christian-Pleß-Straße. Hinweise werden unter der Rufnummer 0698098-1234 entgegengenommen.

2. Verkehrsbeeinträchtigungen wegen Pannen-LKW: Überseecontainer auf Seitenstreifen - Autobahn 3 / Obertshausen

(fg) Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Montagvormittag einen Pannen-LKW auf dem Seitenstreifen zwischen der Anschlussstelle Obertshausen und dem Parkplatz Hainbach in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Obwohl das Sattelzuggespann neben der Hauptfahrbahn stand, kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Streife der Polizeiautobahnstation machte sich gegen 9.20 Uhr auf den Weg zu dem "gestrandeten" Pannen-LKW. Es sah zunächst so aus, als hätte sich der geladene sowie leere Überseecontainer aus der Verankerung gelöst und sei anschließend verrutscht. Nachdem die Verkehrsspezialisten das Gespann genauer begutachteten, stellte sich heraus, dass der Sattelauflieger auf ganzer Breite durchgebrochen war; der vordere Teil war nach wie vor mit der Sattelplatte der Zugmaschine verbunden. Der hintere Teil war vollständig vom Rest abgetrennt, sodass sogar die Kabel für Licht und Druckluft durchtrennt waren. Die Ursache hierfür ist bislang nicht bekannt. Die Bergung des Sattelzuges nahm mehrere Stunden in Anspruch. Gegen 14.30 Uhr war die Fahrbahn samt Seitenstreifen wieder vollständig frei. Die Fahrerin des zweiteiligen Gespanns war wohl rechtzeitig auf den Seitenstreifen gefahren, sodass niemand verletzt wurde.

Hinweis: Dieser Meldung sind zwei Bilder beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

3. Vier Männer erbeuteten Bargeld - Dietzenbach

(cb) Zwei Männer saßen am Montag, gegen 18.45 Uhr, im Wertheimer Weg (einstellige Hausnummern) in einem weißen Seat, als vier Unbekannte an sie herantraten und von ihnen Bargeld forderten. Als der 33-jährige Fahrer des weißen Leon erklärte, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse, stiegen zwei der vier Männer hinten ins Auto ein. Sie forderten den Fahrer und seinen Begleiter auf, Geldholen zu fahren. Während der Fahrt habe einer der Männer auf der Rücksitzbank mehrfach den Fahrer auf den Kopf geschlagen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Anschließend nahmen sie diesem 300 Euro und den Fahrzeugschlüssel ab. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Golf, besetzt mit den anderen zwei Komplizen, in Richtung Velizystraße. Alle vier dunkel gekleideten Männer sollen groß gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Mehrere Wahlplakate besprüht - Neu-Isenburg

(cb) Ein Mitteiler informierte am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, die Polizei in Neu-Isenburg, dass Unbekannte mehrere Großflächenwahlplakate verschiedener Parteien, welche entlang der Frankfurter Straße angebracht waren, mit Farbe und Schriftzügen besprüht hatten. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Saatschutzabteilung bittet unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

5. Wer sah die Unfallflucht in der Querstraße? - Mühlheim am Main

(cb) Nach einer Unfallflucht in der Querstraße, bei der an einem Mazda der Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 16 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den weißen Mazda beim Vorbeifahren und floh anschließend. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 6000-0 auf der Wache der Polizeistation Mühlheim am Main.

6. Einbruch in Arztpraxis und Massageinstitut: Zeugensuche! - Dreieich / Buchschlag

(fg) Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Wochenende in ein Gebäude in der Buchschlager Allee eingedrungen war. Dort befinden sich unter anderem eine Arztpraxis, ein Massageinstitut sowie weitere Büroräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelte der Unbekannte ein Fenster im Bereich der Terrasse auf und kletterte durch dieses in die Räumlichkeiten der Praxis. Dort durchwühlte er nahezu alle Räume und entwendete ein Mobiltelefon sowie Bargeld. Zudem war der Eindringling im Innenraum des Massageinstituts zugange. Er scheiterte offensichtlich daran, in weitere Büroräumlichkeiten des Hauses zu gelangen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 6.45 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach 04.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell