Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verweis auf die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südhessen

Hanau/Griesheim (ots)

Auf Goldkette abgesehen / Polizei nimmt 18-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Nachdem sich am Freitagabend (31.01.) ein schwerer Raub in der Christoph-Kolumbus-Straße in Hanau zugetragen hat und die Spur zum Tatverdächtigen ins südhessische Griesheim führte, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem zwei Männer von bislang Unbekannten mit Pfefferspray besprüht wurden. Dem Vorfall soll ein Treffen zwecks Verkauf einer Goldkette vorausgegangen sein, welches über eine Online-Verkaufsplattform vereinbart wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden angeblichen Käufer im Rahmen des Gesprächs den 26-jährigen Verkäufer und seinen Begleiter mit Pfefferspray angegriffen und im Anschluss mit der Goldkette geflüchtet sein. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen aus Griesheim. Dieser konnte kurze Zeit später von einer Streife aus Griesheim vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit noch an.

Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittlerinnen und Ermittler: Wer hat die Tat gesehen und kann weitere sachdienliche Hinweise zum Ablauf geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 in Darmstadt zu melden.

