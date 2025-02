Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aufmerksamer Zeuge: Polizei kontrollierte 37-Jährigen und stellte Waffe sicher; Unfall in Baustelle: Wasseroberleitung beschädigt; Kleinkraftrad musste Auto ausweichen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Aufmerksamer Zeuge: Polizei kontrollierte 37-Jährigen und stellte Waffe sicher - Offenbach

(cb) Am Sonntagmorgen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass sich in der Luisenstraße ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand aufhalte. Daraufhin begaben sich die Schutzleute direkt vor Ort und konnten einen 34 Jahre alten, offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann, antreffen. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten tatsächlich eine Waffe auffinden. Diese wurde sichergestellt. Der 34-Jährige musste mit auf die Dienstelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde er vorerst entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

2. Mehrere Wahlplakate von Unbekannten beschädigt - Offenbach

(cb) Ein unbekannter Mann, der etwa 1,70 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein soll, hat in der Nacht zu Freitag in der Frankfurter Straße zwei Plakate abgerissen und beschädigt. Der dunkel gekleidete Mann wird als schlank beschrieben. Außerdem trug er eine eckige Brille.

Weitere Sachbeschädigungen von Wahlplakaten in der Nordstraße sowie der Kaiserstraße wurde der Polizei in Offenbach im Laufe des Freitags gemeldet. Hier hatten Unbekannte mehrere Wahlplakate beschmiert und dadurch einen Sachschaden von rund 60 Euro verursacht.

Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

3. Zeugen gesucht: Sharan touchierte weißen Smart - Rödermark / Ober-Roden

(cb) Die Beamten der Polizeistation in Dietzenbach suchen Zeugen, welche Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstag (28. Januar) auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Ober-Rodener Straße (10er Hausnummern) machen können. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren weißen Smart mit OF-Kennzeichen auf dem Parkplatz ab. Eine bislang unbekannte Zeugin meldete kurz nach 14.30 Uhr einem Mitarbeiter des Einkaufszentrums, dass ein unbekannter Fahrer eines Sharan mit OF-Kennzeichen den weißen Smart auf der Beifahrerseite beschädigte und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 mit den Beamten in Verbindung.

4. Unfall in Baustelle: Wasseroberleitung beschädigt - Heusenstamm

(cb) Auf einmal floss am Freitag Wasser über den Gehweg im Bereich einer Baustelle im "Seligenstädter Grund". Schnell stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12 Uhr und 19.45 Uhr vermutlich mit seinem Fahrzeug gegen eine rote Holzverkleidung fuhr, die in der Folge kippte. Dadurch wurde die in der Verkleidung befindliche Wasseroberleitung beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei in Heusenstamm hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

5. Wer hat den grauen BMW touchiert und flüchtete? - Rodgau / Jügesheim

(cb) Einen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen geparkten grauen BMW, vermutlich im Vorbeifahren beschädigte. Das Fahrzeug stand zwischen Mittwoch, 18.45 Uhr und Freitag, 17 Uhr, am Fahrbahnrand der Babenhäuser Straße (40er Hausnummern). Durch den Unfall wurde der BMW mit OF-Kennzeichen im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der zuständigen Polizei in Heusenstamm (Telefon 06104 6908-0).

6. Kleinkraftrad musste Auto ausweichen - Rodgau / Nieder-Roden

(cb) Am Freitagmorgen befuhr eine 40-Jährige auf ihrem schwarzen Kleinkraftrad die Frankfurter Straße, als sie nach ihren Angaben einem ausparkenden Auto ausweichen musste und in der Folge stürzte. Die Rodgauerin wich gegen 8.40 Uhr dem beige- /orangefarbenen Fahrzeug aus, welches kurz vor der Kreuzung Frankfurter Straße/ Friedensstraße aus einer Parklücke gefahren war und hierbei vermutlich die Rollerfahrerin übersehen hatte. Diese musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen, kam mit dem Kleinkraftrad ins Rutschen und stürzte. Hierdurch entstand an dem schwarzen Roller ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Der unbekannte Fahrer des ausscherenden Fahrzeuges entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

7. Wer hat die Wahlplakate beschmiert? - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Eine bislang unbekannte Person hat ein Großwahlplakat mit Farbe besprüht und einen Sachschaden von ungefähr 50 Euro verursacht, weshalb nun die Staatsschutzabteilung ermittelt. Am vergangenen Wochenende besprühte ein Unbekannter das Plakat, welches in der Babenhäuser Straße angebracht war mit schwarzer und roter Farbe sowie mit einem Schriftzug. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo-Hotline.

Offenbach 03.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

