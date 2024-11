Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Saarbrücken (ots)

Am 14.11.2024 gegen 10:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Grülingstraße in 66113 Saarbrücken ein Verkehrsunfall. Ein weißer Kastenwagen mit einer türkisfarbenen Aufschrift einer Reinigungsfirma und nichtdeutschem Kennzeichen beschädigte beim Zurücksetzen einen blauen Ford Fiesta. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Im Anschluss fuhr der Transporter vom Parkplatz in die Grülingstraße und im weiteren Verlauf in Richtung Ludwigskreisel davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hierbei habe das Fahrzeug noch eine Ampel bei Rotlicht überfahren. Verkehrsunfallzeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtenden Fahrzeug bzw. der fahrzeugführenden Person machen können, werden gebeten, sich unter der 0681/97150 mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

