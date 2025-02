Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 59-Jährige bei Versammlungslage beraubt: Wer kann weitere Hinweise auf die zwei Unbekannten geben?

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Nachdem eine 59-Jährige am gestrigen Samstag im Zuge der Versammlungslage in Neu-Isenburg (wir berichteten) Opfer eines Raubes geworden ist, sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen des Vorfalls, der sich an dem Nachmittag in der Frankfurter Straße abgespielt hat.

Die Frau, die das Geschehen am Sonntagvormittag zur Anzeige brachte, war nach eigenen Angaben gegen 14 Uhr in Höhe des Isenburg-Zentrums unterwegs und hatte ein Schild dabei, auf dem auf der einen Seite das Logo der "AfD" sowie ein Wahlkampf-Slogan und auf der Rückseite ein durchgestrichenes "Antifa"-Logo aufgebracht war. Zunächst versuchte ein Mann ihr dort das Schild zu entreißen. Als ihm dies nicht gelang, kam ein zweiter Mann hinzu. Beide stießen die 59-Jährige zu Boden, wobei sie sich leicht verletzte. Die beiden Unbekannten nahmen ihr das Schild schließlich ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Trotz der zahlreichen Polizeikräfte rund um die Hugenottenhalle in dem Moment ist diesen die Tat zunächst nicht bekannt geworden.

Einer der beiden Männer war 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank und mit einem Schal vermummt. Er war hell gekleidet mit Kapuze. Der Andere war etwas kleiner (circa 1,70 Meter), hatte eine kräftige Statur und trug eine dunkle Jacke ebenfalls mit Kapuze. Wer Hinweise zu den beiden Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

Hinweis: Für gewöhnlich nennen wir keine Parteien oder Organisationen mit Namen. Aufgrund der Tatschwere und der Situationszuordnung durch mögliche Augenzeugen (es waren zu diesem Zeitpunkt viele Menschen am Geschehensort), scheinen diese Angaben jedoch geeignet und erforderlich zur Hinweisgewinnung, sodass sie in diesem konkreten Fall explizit erwähnt wurden.

Offenbach 02.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell