POL-DO: Verbotenes Rennen und Verfolgungsfahrt auf dem Wall: Polizei stellt Fahrzeug und Handys sicher

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1036 Kalte Temperaturen und Niederschlag führen häufig zu Glatteis - So auch am heutigen Morgen in Dortmund: Die Folge: Zahlreiche Verkehrsunfälle im Berufsverkehr. Insgesamt 45 Mal musste die Polizei in den Morgenstunden des 22.11. im Zusammenhang mit witterungsbedingten Unfällen ausrücken. In den meisten Fällen blieb es bei ...

mehr