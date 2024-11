Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Paketbote in Dortmund-Scharnhorst: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1034

Am Donnerstag (21.11.) wurde einem Paketboten im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst ein Paket geraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 15 Uhr beabsichtigte ein 44-jähriger Mitarbeiter des Paketdienstleisters UPS (wohnhaft in Gelsenkirchen), ein Paket in einem Mehrfamilienhaus in der Barthstraße zuzustellen. Da der Empfänger nicht angetroffen werden konnte, begab er sich zurück zu seinem Zustellfahrzeug.

Als er das Paket zurück in sein Fahrzeug legen wollte, tauchten zwei unbekannte Jugendliche auf. Diese versuchten ihm das Paket zu entreißen. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf der 44-Jährige getreten und geschlagen wurde. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Paket in Richtung der Brechtstraße.

Der 44-Jährige blieb unverletzt. Das geraubte Paket hat einen Wert von circa 3.000 Euro. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: ca. 15 Jahre alt, etwa 150 cm groß, trug eine grüne Jacke 2. Tatverdächtiger: ca. 15 Jahre alt, etwa 175 cm groß, trug eine dunkle Jacke

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell