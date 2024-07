BPOL NRW: Mit über 400 Gramm Cannabis im Gepäck - Bundespolizei stellt 22-Jährigen

Dortmund (ots) - Wenn am Freitag nach Schulschluss die Sommerferien 2024 in NRW beginnen, reisen auch wieder Familien vom Dortmunder Flughafen aus in den wohlverdienten Urlaub. Damit die Urlaubsfreude nicht schon am Flughafen endet, sollten Sie neben Ihren Reiseunterlagen und Flugtickets, auch die Gültigkeit Ihrer Reisedokumente oder andere, für die Rückkehr nach ...

mehr