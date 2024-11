POL-DO: Glatteis-Bilanz der Polizei: Zahlreiche Unfälle, drei verletzte Personen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1034 Am Donnerstag (21.11.) wurde einem Paketboten im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst ein Paket geraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 15 Uhr beabsichtigte ein 44-jähriger Mitarbeiter des Paketdienstleisters UPS (wohnhaft in Gelsenkirchen), ein Paket in einem Mehrfamilienhaus in der Barthstraße zuzustellen. Da der Empfänger nicht ...

mehr