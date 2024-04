FW Tönisvorst: Aktionstag der Feuerwehr Tönisvorst - Löschzug St. Tönis

Tönisvorst (ots) - Am heutigen Mittwoch, dem 10.04.2024, alarmierte die Leitstelle des Kreises Viersen beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst um 09:18 Uhr zum einem Brand in den Lenenweg. In einer Lagerhalle stand bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Lackierkabine in Vollbrand. Dies führte wiederum ...

mehr