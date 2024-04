Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Brand in einer Lackierkabine fordert beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Am heutigen Mittwoch, dem 10.04.2024, alarmierte die Leitstelle des Kreises Viersen beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst um 09:18 Uhr zum einem Brand in den Lenenweg. In einer Lagerhalle stand bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Lackierkabine in Vollbrand. Dies führte wiederum zu einer starken Rauchentwicklung, was sich auf den weiteren Hallenkomplex ausweitete und auch außerhalb sichtbar war.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf den weiteren Hallenkomplex verhindert werden. Umgehend wurden zwei Trupps zur Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz und 2 Löschrohren entsandt. Es erfolgte eine Riegelstellung durch die Drehleiter mit einem Wenderohr, sodass bei einer eventuellen Brandausbreitung sofort Wasser von außen abgegeben werden kann. Nachdem der Brand in der Kabine gelöscht war, wurde mit umfangreichen Lüftungsmaßnahmen durch Hochleistungslüfter begonnen. Anschließend revidierte ein weiterer Trupp den Brandbereich mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester, um ein erneuten Brand zu ausschließen zu können.

Glücklicherweise wurde während des gesamten Einsatzes niemand verletzt und endete für die 38 Einsatzkräfte nach zwei Stunden.

