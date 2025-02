Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter von Dieben mitgenommen; Sachbeschädigung an Wahlplakat: Zeugensuche!; Einbruch in Apotheke: Bargeld gestohlen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. E-Scooter von Dieben mitgenommen - Hanau

(cb) Der Eigentümer eines E-Scooters stellte diesen am Sonntag, gegen 16 Uhr, in der Nordstraße vor einem Kiosk ab. Nach seinem Einkauf musste er feststellen, dass zwei Unbekannte diesen gestohlen hatten. Einer der beiden Diebe hatte eine Mütze auf, trug eine Brille und war mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Hose bekleidet. Sein Komplize hatte die Haare zum Zopf gebunden und trug eine schwarze Jacke. Sie flüchteten mit dem Scooter in Richtung Schlosspark. Zeugen wenden sich bitte unter er Rufnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

2. Unfallbeteiligter in Krankenhaus verstorben - Erlensee

(fg) Nach einem Unfall auf einem Tankstellengelände in der Röntgenstraße am Sonntagvormittag, kurz vor 11 Uhr (wir berichteten), verstarb der 57 Jahre alte Fußgänger im Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein VW-Lenker nach vollendetem Tankvorgang das Gelände zu verlassen. Offenbar übersah er hierbei den Mitarbeiter der Tankstelle, der wohl auf dem Weg zu einer Zapfsäule war. Durch den Zusammenstoß stürzte der 57-Jährige zu Boden und zog sich unter anderem schwerste Kopfverletzungen zu. Er kam noch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er letztlich verstarb. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache klären. In dem Zusammenhang wurde auch der VW beschlagnahmt.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 90100 in Verbindung zu setzen.

3. Sachbeschädigung an Wahlplakat: Zeugensuche! - Bruchköbel

(fg) Unbekannte haben zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntagnachmittag, 13.40 Uhr, in der Hauptstraße im Bereich der 30er Hausnummern ein Wahlplakat mit dem Schriftzug "Lügner" besprüht. Die Anzeige wurde per Onlinewache erstattet; hierbei wurde ein Bild der Sachbeschädigung übermittelt. Beim Aufsuchen des Tatorts brachte eine Streifenbesatzung in Erfahrung, dass das Wahlplakat bereits mit einem neuen Plakat überklebt wurde. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Sachbeschädigung und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Einbruch in Apotheke: Bargeld gestohlen - Erlensee / Rückingen

(fg) Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursachten Unbekannte, die am Wochenende in die Räumlichkeiten einer Apotheke in der Langendiebacher Straße (einstellige Hausnummern) eingedrungen sind. Zwischen Samstagnachmittag, 13 Uhr und Sonntagvormittag, 10.40 Uhr, beschädigten die Täter zunächst die Glasscheibe der Haupteingangsschiebetür; womöglich um diese zu öffnen. Da dies offensichtlich nicht gelang, wurde die Tür im weiteren Verlauf wohl aufgehebelt. Anschließend nahmen die Einbrecher aus den Kassen im Verkaufsraum Bargeld mit. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5.Schmuck aus Wohnung gestohlen: Zeugen gesucht! - Biebergemünd / Kassel

(fg) Unbekannte sind in eine Wohnung in der Wilhelmstraße (20er Hausnummern) eingestiegen und ließen Schmuck mitgehen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr und Freitagnachmittag, 15 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, kletterten durch dieses ins Innere und nahmen ihre Beute mit. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach 03.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell