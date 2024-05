Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Heckscheibe eingeschlagen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmittag (21.5) bis Mittwochmittag (22.5) zerschlugen noch Unbekannte eine Heckscheibe eines Mercedes in der Moltkestraße. Der Fahrer des grauen Autos stellte das Fahrzeug am Dienstag um 14 Uhr auf der Straße ab. Am Mittwoch gegen 12 Uhr bemerkte der Mann die Beschädigungen an seinem Auto und meldete sich bei der Polizei. Der durch die Kriminellen verursachte Sachschaden wird auf fast tausend Euro geschätzt

Hinweise zu Personen im genannten Tatzeitraum nimmt das 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell