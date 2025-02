Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst nach Unfall im Einsatz: Smart geriet Vollbrand

Rodgau / Bundesstraße 45 (ots)

(fg) Aktuell sind Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst bei einem Unfall auf der Bundesstraße 45 im Bereich Rodgau (Nieder-Roden) im Einsatz. Kurz nach 11 Uhr kam es zwischen Rollwald und Nieder-Roden in Fahrtrichtung Hanau zum Zusammenstoß zwischen einem Lastkraftwagen und einem Smart. Die Insassin des Smarts wurde nach der Kollision in einem Rettungswagen notfallmedizinisch behandelt. Der Kleinwagen geriet in Vollbrand und musste gelöscht werden. Aufgrund der derzeit stattfindenden Maßnahmen ist die Fahrbahn in Richtung Hanau gesperrt.

Offenbach 04.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

