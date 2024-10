Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße/ Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Billerbecker Straße einen grauen Mitsubishi Grandis stark beschädigt. Sie schlugen die Heck- und Windschutzscheibe sowie die Scheiben auf der Fahrerseite ein. Auch auf der Motorhaube ist eine Schlagmarke erkennbar. Aus dem Auto gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts. Die Tatzeit liegt zwischen 21 Uhr am Donnerstag (17.10.24) und 5.30 Uhr am Freitag (18.10.24). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

