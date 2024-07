Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus an der Emmericher Straße

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kleve-Kellen (ots)

Am Samstag, dem 27. Juli wurde die Feuerwehr Kleve gegen 8:53 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Emmericher Straße alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Stand 11:00 Uhr gibt es eine verletzte Person. Es sind neun von zwölf Einheiten der Feuerwehr Kleve mit knapp 100 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen im Einsatz.

Es handelt sich um ein verschachteltes Mehrfamilienhaus mit mehreren Anbauten. Der Brand ist in einem der Anbauten ausgebrochen und hat sich über das Dach seinen Weg in weitere Teile des Gebäudes gesucht. Da es zwischen Dach und Innenverkleidung brennt, sind die Löscharbeiten aufwändig. Da die Arbeit besonders für die Atemschutzgeräteträger sehr kräftezehrend ist, ließ Einsatzleiter Ralf Benkel umliegende Einheiten der Feuerwehr Kleve nachalarmieren, so dass aktuell die Einheiten Kellen, Nord-Ost (Griethausen, Schenkenschanz, Warbeyen), Nord-West (Wardhausen-Brienen, Düffelward, Keeken), Kleve und Reichswalde im Einsatz sind.

Im Einsatz sind auch zwei Drehleitern (aus Kellen und Kleve) und die Drohnengruppe aus Reichswalde, sowie der Einsatzleitwagen aus Wardhausen-Brienen. Der Einsatz dauert zur Zeit (11:00 Uhr) noch an.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell